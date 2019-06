Marina di Grosseto, 27 giugno 2019 - Due persone, marito e moglie, sono rimasti intossicati nell'incendio del loro appartamento in via Piave a Marina di Grosseto. Per cause ancora da accertare, il fuoco è divampato nell'appartamento (probabilmente dalla cucina) intorno alle 4 del mattino. Sul posto sono intervenuti i vigii del fuoco e il 118 che ha portato i due coniugi in ospedale.

