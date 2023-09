Incendio appartamento al terzo piano di un edificio a Grosseto

Grosseto, 25 settembre 2023 – Incendio a Grosseto in un appartamento intorno alle 14,30. Per cause ancora da verificare le fiamme si sono sviluppate all'interno di un appartamento al terzo piano di un edificio di via Luciano Bianciardi.

Sul posto sono intervenute due squadre e un funzionario di servizio del comando di Grosseto, con autoscala e autobotte. Fortunatamente non ci sono feriti. Il rapido intervento della squadra dei vigili del fuoco ha evitato che l'incendio si propagasse anche all'appartamento sottostante e nelle abitazioni attigue.