Grosseto, 5 luglio 2019 - Incendio lungo la ferrovia nel tratto che va da Fonteblanda ad Alberese, nel Grossetano. L'incendio ha una estensione di circa 15 chilometri. Le fiamme hanno comportato lo stop dei treni tra Grosseto e Orbetello, lungo la linea Tirrenica e anche la chiusura di un tratto della statale 1 Aurelia.

Secondo quanto spiega Fs al momento la riattivazione della circolazione è prevista dopo le 19. «Tutti i treni in viaggio - afferma ancora Fs - sono fermi nelle stazioni dove è stata potenziata l'assistenza clienti». L'incendio, spiegano i vigili del fuoco, ha un'estensione di circa 15 chilometri. Sul posto stanno operando due squadre di Grosseto e ne stanno arrivando altre anche squadre da Arcidosso, Livorno e Siena. Sono entrati in azione anche due elicotteri, uno regionale e uno dei vigili del fuoco, per fronteggiare una serie di focolai scoppiati lungo la linea ferroviaria fra le stazioni di Albinia e di Alberese, in provincia di Grosseto. I due mezzi aerei stanno intervenendo, in particolare, nella zona di Poggio Bengodi, alle spalle di Fonteblanda. Sul posto - dove è stata disattivata la linea elettrica per operare con maggiore sicurezza - sono operative numerose squadre dei vigili del fuoco, del volontariato e di operai dell'Unione di Comuni montana delle Colline metallifere. E' stato chiuso anche il tratto limitrofo della superstrada Aurelia, per il rischio di fumo e per la presenza di fiamme che hanno attaccato sterpaglie, macchie e arbusti posti in prossimità della carreggiata. Le operazioni di spegnimento sono complicate dalla presenza in zona di vento.

‼️ 🚆 Incendio Grosseto-Orbetello

🚍 Si effettuano 4 bus sostitutivi con partenza dalla stazione di #ORBETELLO alle ore 18:00e diretti a #GROSSETO con fermate nella stazione di #ALBINIA#pendolariTOS — Muoversi in Toscana (@muoversintoscan) July 5, 2019

‼️AGGIORNAMENTO

🚆Treno straordinario in partenza alle 17.10. Ferma a: Capalbio, Montalto Di Castro, Tarquinia, Civitavecchia, Santa Marinella, Marina Di Cerveteri, Ladispoli, Roma S.Pietro, Roma Trastevere e Roma Ostiense

🔴2342 soppresso tratta Orbetello-Pisa #pendolariTOS https://t.co/aHyBvL864s — Muoversi in Toscana (@muoversintoscan) July 5, 2019

