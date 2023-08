Allarme incendi in Maremma, interventi per due roghi: arriva anche l’elicottero

Grosseto, 13 agosto 2023 – Con il caldo che è tornato prepotente in questo clou dell’estate, in Maremma tornano a far capolino anche gli incendi. Due i roghi che nella giornata di ieri sono stati domati dai vigili del fuoco, fortunatamente senza gravi conseguenze alla vegetazione.

Il primo rogo è iniziato intorno alle 13 e il fumo era ben visibile anche a chilometri di distanza tant’è che molte segnalazioni sono arrivate alla centrale operativa anche da parte di bagnanti che avevano notato una colonna nera alzarsi nella zona est del capoluogo.

A sud della zona della Trappola, infatti, le fiamme hanno iniziato a divorare un campo in pianura. La zona, che si trova al di là dell’argine dell’Ombrone, non ha case nelle vicinanze ma solo campi coltivati verso la zona dell’Uccellina. Per aiutare lo spegnimento (le fiamme si autorigeneravano con il vento), è arrivato di supporto anche l’elicottero dei vigili del fuoco che con qualche lancio dall’alto ha bloccato le fiamme. L’incendio è stato domato intorno alle 16 anche se la situazione è stata monitorata poi per diverse ore ancora.

Altro rogo ieri pomeriggio lungo la Vecchia Aurelia, nei pressi del villaggio "MareSì" a Follonica. Le fiamme si sono sviluppate ai lati della strada e il fumo ha invaso la carreggiata, causando lunghe file.

Sono intervenute le squadre dei vigili del fuoco e della Vab che hanno domato in poco tempo il rogo.

Intanto la Regione ha prorogato al 15 settembre il divieto assoluto di abbruciamento di residui vegetali agricoli e forestali su tutto il territorio toscano. La decisione è stata presa in considerazione del protrarsi di condizioni climatiche favorevoli allo sviluppo di incendi. In particolare, oltre al divieto di abbruciamento di residui vegetali (potature, sfalci) è "vietata qualsiasi accensione di fuochi – dice la Regione – ad esclusione della cottura di cibi in bracieri e barbecue situati in abitazioni o pertinenze e all’interno delle aree attrezzate. Anche in questi casi vanno, comunque, osservate le prescrizioni del regolamento forestale".

La mancata osservanza delle norme di prevenzione comporta l’applicazione di pesanti sanzioni. Imprenditori agricoli e privati cittadini sono quindi invitati a tenere comportamenti prudenti nelle attività agricolo-forestali astenendosi da qualsiasi accensione di fuoco.