“E' lui il piromane”: condannato a nove anni per i drammatici incendi in Maremma

Grosseto, 8 febbraio 2023 – Sono incendi che rimangono tutt'oggi nella memoria collettiva per la loro drammaticità e per la loro frequenza.

Ora, per quei roghi, che avvennero tutti tra Marina di Grosseto e Castiglione della Pescaia , c'è una condanna pesante, a nove anni. Si tratta di Maurizio Vicolini , 63 anni, operaio di Grosseto. E' lui secondo la corte appiccò il fuoco tra 2016 e 2017.

Il dna dell'uomo era stato trovato in alcuni inneschi, cicche di sigarette in particolare. Poi il rinvio a giudizio e appunto, nella giornata dell'8 febbraio, l'epilogo in primo grado con la condanna a nove anni. Quei roghi tennero in scacco la Maremma nelle estati del 2016 e del 2017. Incendi che divorarono ettari della splendida pineta che viene attraversata dalla strada delle Collacchie, percorsa ogni tenuta da migliaia di turisti.