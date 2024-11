Inaugurazione della mostra "Tre strade nel paesaggio"

In esposizione le opere prime degli artisti Armando Orfeo, Germano Paolini e Carlo Bonazza, che danno vita al "Calendario Pediatria Grosseto 2025". Oggi alle 17,30 alla Galleria comunale "Paride Pascucci" in piazza Valeri 3 a Grosseto si inaugura la mostra "Tre strade nel paesaggio". Per l’occasione la Cantina "I Vini Di Maremma" offrirà ai visitatori della mostra una degustazione dei loro migliori prodotti vinicoli. Il "Calendario Pediatria Grosseto" testimonia l’impegno dell’associazione Proloco di Marina e Principina per la Pediatria di Grosseto, che nasce dalla volontà di aiutare e implementare il Pronto Soccorso Pediatrico. Attraverso la vendita del calendario, negli anni, sono state donate diverse apparecchiature elettromedicali per la cura dei piccoli pazienti del reparto Pediatria. Anche quest’anno il "Calendario Pediatria Grosseto" parte con l’importante l’aiuto di quattro aziende grossetane. Durante l’esposizione si potrà acquistare il "Calendario Pediatria Grosseto 2025" al prezzo di 10 euro. Per informazioni Proloco 0564 1720541, Armando Orfeo 3474277572.