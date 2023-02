Inaugurato l’ecocompattatore di bottiglie in plastica

È stato inaugurato il nuovo ecocompattatore Coripet installato dal Comune per incrementare i livelli di raccolta delle bottiglie in plastica Pet. L’eco-compattatore è stato posizionato nel parcheggio in viale Martiri della Niccioleta, angolo via Gattoli, davanti alla casina dell’acqua. Se il sistema riscontrerà l’apprezzamento e la collaborazione dei cittadini, l’intenzione del Comune è quella di installarne altri sul territorio, magari anche nelle frazioni più abitate. All’inaugurazione hanno partecipato anche gli studenti di seconda del Liceo Classico, del Bernardino Lotti di Massa Marittima. "Coinvolgere i giovani nella tutela dell’ambiente è importantissimo, – afferma l’assessore all’Ambiente Ivan Terrosi (nella foto) – agli studenti abbiamo chiesto di fare il passaparola con i genitori e i nonni. L’amministrazione comunale crede fermamente nella differenziazione dei rifiuti e sta investendo molto in questa direzione. Con l’eco compattatore diamo una possibilità in più per smaltire correttamente le bottiglie in plastica Pet, in quanto i cittadini possono decidere di continuare a conferire con il sistema tradizionale di raccolta differenziata attivo sul territorio, oppure utilizzando questa macchina. Anche un piccolo gesto come lo smaltimento responsabile di una bottiglia di plastica, se replicato da tante persone, può generare un impatto positivo sull’ambiente e sul pianeta".

"Ogni anno sono più di 8 miliardi le bottiglie in Pet commercializzate solo in Italia – spiega Loris Ferretti del consorzio Coripet – che corrispondono a più di 200mila tonnellate di plastica. In un comune come Massa Marittima si parla di oltre un milione di bottiglie all’anno che vengono utilizzate dai cittadini, circa 3500 al giorno. È facile comprendere quanto sia importante recuperare questo materiale".