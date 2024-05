In nove in un appartamento. Blitz con denunce e divieti

Il continuo via vai in quell’appartamento era già stato segnalato nello scorso mese di marzo e, infatti, il controllo compiuto dalle Forze dell’ordine aveva fatto scoprire che in pochi metri quadrati vivevano nove ragazzi, tutti di nazionalità nordafricana, quattro dei quali minorenni. Nonostante quell’intervento, la situazione si è presto ripresentata e giovedì carabinieri e Polizia municipale hanno di nuovo fatto visita in via Aleardi trovando gli stessi soggetti già identificati in precedenza.

Questa volta, però, i provvedimenti presi sono stati più incisivi. Uno degli stranieri è stato espulso e un altro (l’intestatario del contratto di affitto) è stato denunciato con l’accusa di aver favorito la permanenza sul territorio italiano di cittadini irregolari. Inoltre, dopo il sopralluogo del personale della Asl, l’appartamento è stato dichiarato inagibile per motivi igienico-sanitari.