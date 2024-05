In Maremma infuria la battaglia del vento. Tanti possibili impianti ma solo sulla carta

In Maremma c’è una corsa sfrenata, da parte di alcune società private, a catturare il vento e a trasformarlo in energia. Una corsa che vede piombare sui vari comuni della provincia di Grosseto progetti di parchi eolici, tutti tra loro simili. L’ultimo, in ordine di tempo, è quello che riguarda i comuni di Scansano e Magliano in Toscana. È in fase di Valutazione d’impatto ambientale, dunque il primo step, il progetto denominato "Parco Eolico Scansano" per la produzione di energia elettrica da fonte rinnovabile, di potenza pari a 79,2 MW e la relativa opera di connessione per l’immissione nella rete di trasmissione nazionale da realizzarsi nei comuni di Scansano e Magliano in Toscana. Per il territorio del Morellino si preannuncia un’altra battaglia dopo quella condotta contro i due progetti di ricerca geotermici di Terra Energy e da poco terminata con il "No" della Regione Toscana. L’ipotesi – perché per ora di questo si parla – è di un nuovo parco eolico che si va a sommare ad altri progetti che sono al momento fermi alla fase di analisi delle osservazioni contrarie ai progetti, e cioè quelli di Pitigliano e Manciano. Sul parco eolico di San Donato (comune di Orbetello) invece la Regione Toscana ha espresso parere negativo e a questo punto la palla passa al Governo. A Pitigliano sono state formulate circa 200 osservazioni contrarie da parte dei cittadini, delle associazioni di categoria e anche dei Comuni (non solo Pitigliano). Il parco eolico è previsto in località Rempillo e prevede6 aerogeneratori della potenza complessiva di 37,2 MW. Su questo impianto si sono espressi, con parere negativo, anche lo scrittore Niccolò Ammaniti che ha una casa non lontano da dove dovrebbero issare le pale e Vittorio Sgarbi. Avrebbe una potenza complessiva di di 48 Mw invece il parco eolico previsto nella zona di Montauto, nel comune di Manciano.

N.C.