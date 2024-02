In cucina lotta agli sprechi. E con grande gusto

Ridurre gli sprechi è la parola d’ordine per il consumatore consapevole. Ogni anno in Italia vengono sprecati circa 8,65 milioni di tonnellate di cibo. Per diminuire lo spreco, al posto di buttare i cibi che avanzano, potremmo usarli per fare dolci, zuppe e creare così nuove ricette. Spulciando tra le ricette che valorizzano ingredienti semplici e locali abbiamo scoperto che già i nostri nonni avevano questa sana abitudine. Ecco alcuni piatti della cucina toscana contro lo spreco alimentare. Pane, pomodoro e olio extravergine. Solo tre ingredienti semplicissimi per un primo piatto come la Pappa al pomodoro; è una ricetta perfetta per recuperare il pane raffermo. Basta scaldare in una casseruola aglio e olio, aggiungere il pomodoro e il pane con acqua, sale e basilico e lasciarlo sobbollire. Anche un’eccellenza del territorio come il pecorino toscano può diventare protagonista sostenibile di un cibo della tradizione all’insegna del riciclo? Proponiamo il "Crostino di Pecorino Toscano e cavolo nero". Per preparare questo prelibato piatto basta tostare le fette di pane da bagnare con l’acqua di cottura del cavolo nero, precedentemente bollito, porre quest’ultimo sulle fette e aggiungere i residui di pecorino. Per rendere il piatto più gustoso lo si può abbrustolire nel forno. Con semplicità possiamo ottenere un risultato indimenticabile, nel rispetto dell’ambiente e della nostra cultura. Buon appetito!