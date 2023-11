In corso la verifica degli alberi colpiti dalla libecciata di venerdì

Prosegue la conta dei danni anche a Follonica dopo l’ultima ondata di maltempo. Dopo l’ultima stima che si era avvicinata a quattro milioni di euro causati dal maltempo lo scorso 18 ottobre, l’Amministrazione comunale vuole ottenere lo stato di calamità naturale in modo da avere eventuali contributi sulle spese sostenute sia dal Comune che dai privati. Per ottenere eventuali contributi sulle spese per il ripristino e, per questo motivo, è stato chiesto alla cittadinanza di inviare una mail con l’elenco dei danneggiamenti subiti alle proprietà. I quartieri di Pratoranieri, Corti Nuove, Campi Alti e San Luigi sono stati i più danneggiati e sono 145 in totale le richieste pervenute all’Amministrazione comunale tramite la mail dedicata. Venerdì e sabato inoltre, dopo le fortissime raffiche di vento che hanno sferzato il Golfo, è in corso la verifica di decine di alberi che hanno subito danni. E’ infatti molto probabile che la stabilità di alcune piante sia stata compromessa.