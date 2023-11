In Consiglio comunale la mozione di sfiducia

Sarà un Consiglio comunale che si preannuncia caldo quello in programma oggi perché tra i punti all’ordine del giorno c’è anche la mozione, avanzata dal gruppo di minoranza Noi per Gavorrano, con cui si chiede di sfiduciare l’assessore Massimo Borghi (nella foto) sulla scia delle polemiche nate sulla questione del Natale. Inizio dei lavori alle 9.30 con la variazione al Bilancio annualità 2023. Consiglieri chiamati poi all’approvazione del Documento Unico di Programmazione 2024-2026. Si parlerà poi del Coeso con l’approvazione dell’accordo di servizio e si dovrà poi riconoscere il debito fuori bilancio per i lavori di messa in sicurezza necessari in seguito alla frana che agli inizi del mese ha interessato una parte del territorio comunale. Anche i criteri per la determinazione, l’applicazione e il pagamento degli oneri di urbanizzazione e del costo di costruzione con il loro aggiornamento insieme alla verifica delle aree da destinarsi alla residenza, alle attività produttive e terziarie, saranno in approvazione. Alla seduta di domani prenderà parte, per la prima volta, il consigliere di maggioranza Andrea Bartolozzi Bernardini , in sostituzione della compianta Silvia Rossetti, ma non occuperà la poltroncina lasciata vuota dalla Rossetti perché è stato deciso che, in segno di ricordo, quella resterà vuota per tutta la restante legislatura.

Roberto Pieralli