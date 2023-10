1Ancora posti disponibili al corso Sab somministrazione alimenti e bevande (ex Rec), riconosciuto dalla Regione Toscana e organizzato dall’agenzia formativa Formimpresa di Confartigianato Imprese Grosseto. Il corso sarà attivato a fine ottobre e si svolgerà nelle aule formative di di Confartigianato Imprese Grosseto a Grosseto in via Monte Rosa 26. Per info: 0564419640-419544 formimpresa@artigianigr.it