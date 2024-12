Impianti sciistici. Apertura parziale

Nonostante il grande impegno profuso costantemente dagli operatori della Società Isa per permettere l’apertura di più impianti e piste con sufficiente copertura del manto nevoso e in condizione di sicurezza a ieri, la poca neve non consente l’apertura delle piste lunghe e del tracciato servito dalla sciovia "Asso di Fiori". La speranza è quella che la perturbazione che sta interessando l’Amiata, con richiamo di venti dai quadranti meridionali, non vada a modificare la situazione attuale che prevede l’apertura per domani della sciovia e del campo scuola "Jolly". "Non ci lasciamo abbattere ma prendiamo questa parziale apertura come ‘un gradito aperitivo’ per l’inizio di una proficua stagione – dicono dalla Isa–. Dopo gli sforzi e gli interventi fatti, speriamo che, oltre l’aperitivo, si possa gustare anche un buon banchetto". L’altezza neve ai Prati Macinaie e Contessa va dai 10 ai 15 centimetri, in vetta circa 20 centimetri.