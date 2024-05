Impianti fotovoltaici fasulli. Condannato un imprenditore

Vendeva impianti fotovoltaici, almeno sembrava così. Li faceva installare sui tetti, ma poi non si faceva più trovare. E l’allaccio non veniva effettuato e l’impianto non poteva essere utilizzato. Sono passati ormai 11 anni dalla prima segnalazione nei confronti di Helios Impianti Spa. Decine di denunce dei clienti dopo pochi mesi dall’apertura aveva fatto "drizzare" le antenne alla Guardia di finanza che ha iniziato le indagini anche dopo la nascita di un gruppo sui social che serviva per raccogliere le segnalazioni delle persone. nel 2015 il tribunale decretò il fallimento della società. Edoardo Calderone, presidente del Cda, difeso dall’avvocato Fedele Paternostro del Foro di Siena, ha patteggiato una pena di 2 anni e 8 mesi di fronte al giudice Sergio Compagnucci. Dai conti della società sarebbero infatti spariti, dopo che l’azienda era già in stato d’insolvenza, un milione e 700mila euro. L’uomo non sconterà la pena in carcere ma lavorando 840 giorni in un’associazione di volontariato.