Immobili pubblici. Ventuno lotti in vendita

Ventuno lotti dal valore complessivo (base d’asta) di circa 2 milioni e 200mila euro. Tra i beni che il Comune di Grosseto vuole vendere c’è anche l’impianto sportivo situato nella zona del Casalone, in via Del Sarto. Sono oltre 5mila metri quadrati di superficie composta da un campo tennis recintato in erba sintetica, un campo polivalente materiale sintetico con due porte da calcetto e una rete da tennis. Spogliatoio e tribuna metallica compresa. Base d’asta 248. 875 euro.

"Si tratta di un impianto sportivo in cui vanno eseguiti interventi di riqualificazione – commenta Riccardo Gianneschi, assessore comunale al Patrimonio –. In passato c’è chi su questa area ha espresso dell’interesse".

Dagli impianti sportivi a uno strategico parcheggio. Quest’ultimo – oggi inagibile, però – è quello sotterraneo a cui è possibile accedere con le auto da due rampe ed è situato tra viale Matteotti e via Bonghi, con accesso da via Rattazzi. Oltre 1000 metri quadrati di spazio, dal valore d’asta di 514.535 euro. "In questo caso si parla di posti auto – prosegue Ginanneschi –. Sicuramente si tratta di un parcheggio strategico perché si trova a ridosso del centro. In più c’è interesse da parte del Comune di Grosseto a realizzare altre opere che qualificheranno ulteriormente questa porzione di città". Un altro lotto interessante che era già presente nella scorsa pubblicazione, quella del 2023, è quella identificata con il "lotto 3". Si tratta di un’area edificabile posta all’interno di una zona ricompresa tra le vie Bramante e Montreuil, oltre 3mila metri quadrati situata nel contesto urbanistico ex Peep a Marina di Grosseto. In questo caso si parte da un valore di 498.949 euro. Infine un lotto produttivo, quello cioè situato in via Giordania, nella zona nord del capoluogo che ha un valore d’asta di 222mila euro. "Credo sia interessante e dunque appetibile – conclude Ginanneschi – proprio in prossimità di questo spazio a breve partiranno i lavori per la realizzazione di una nuova bretella di collegamento tra via Giordania e via Perù".