Il "viaggio" a Castiglione di Pettini e Della Valle venerdì a "Toscano"

"Castiglione della Pescaia, diario di un viaggio". Si chiama così il libro che venerdì alle 18 verrà presentato nello spazio espositivo di "Toscano" in via Genova 5. L’opera è stata scritta da Pietro Pettini e Paolo Della Valle ed è pubblicato dalla casa editrice Effigi. L’opera verrà introdotta dall’editore Mario Papalini mentre presenteranno gli autori Pietro Pettini e Paolo Della Valle. All’evento parteciperanno Elena Nappi (nella foto), sindaco di Castiglione, e Giancarlo Farnetani, ex sindaco.