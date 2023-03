Il thoub palestinese Mostra alla Pinacoteca

La mostra "Il Thoub palestinese: Identità in ricamo", inaugurata nei locali della Pinacoteca Civica di Follonica, propone un viaggio nell’arte del ricamo palestinese, nella sua storia e nel suo significato attraverso fotografie, riproduzioni e capi originali. Nel 2021 il ricamo palestinese (tatreez) è stato aggiunto alla lista Unesco dei Patrimoni Mondiali dell’Umanità. Il motivo di questa scelta non è solo la bellezza di questa pratica e i fili di colori e motivi magistralmente cuciti, ma è soprattutto il fatto che l’arte del ricamo palestinese custodisca racconti personali e storici. Ormai è risaputo come la moda possa essere una piattaforma di espressione e comunicazione, e così è sempre stato per le vesti delle donne palestinesi. Che cosa rappresenta il thoub palestinese? Il thoub era un modo per esprimere profondamente se stessi e le proprie origini: il vestiario tradizionale palestinese, infatti, varia a seconda delle aree geografiche. Le città, le zone di collina o la costa, tutte avevano il proprio unico stile.