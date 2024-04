Il "Techstars Startup" premia "Tanto Guanto"

"Tanto Guanto" ha vinto il Techstars Startup Weekend Siena 2024, evento che ha trasformato l’energia creativa di studenti, ricercatori e imprenditori in un fine settimana ricco di ideazione e sviluppo. Organizzato da "beeco", ecosistema di innovazione italiano, con sede a Grosseto, e Ikigai, programma di accelerazione imprenditoriale della Fondazione Mps, con il supporto dell’Università di Siena e del Santa Chiara Lab, l’evento ha beneficiato anche della collaborazione di Confindustria Toscana Sud e della Fondazione SaiHub, patrocinato dalla Regione Toscana, dalla Camera di commercio di Arezzo-Siena e dal Comune di Siena.

La giuria ha premiato il progetto di guanti che aiutano le persone disabili in carrozzina a proteggersi dalle basse temperature senza perdere sensibilità nella spinta, una soluzione che promette di trasformare il settore degli ausili per la mobilità.

"Questo successo – dice Luigi Galimberti, Chief Innovation Officer di beeco – sottolinea il potere dell’innovazione collaborativa. In beeco crediamo che il futuro dell’agricoltura e del cibo possa essere radicalmente migliorato attraverso la tecnologia e un nuovo spirito imprenditoriale. Il Techstars Startup Weekend è una manifestazione tangibile di come nuove idee possano emergere e crescere all’interno di un ecosistema nutritivo e supportivo. Siamo qui non solo per vedere queste idee nascere, ma per garantire che abbiano un impatto significativo, sostenibile e a lungo termine".

"Abbiamo assistito a qualcosa di straordinario, che va oltre la semplice vittoria di una startup – dice Giovanni Ferri, Co-Ceo di beeco –. Assistiamo alla nascita di un futuro in cui l’innovazione e la sostenibilità non sono solo aspirazioni, ma realtà concrete. È un privilegio vedere come Tanto Guanto, attraverso il nostro sostegno e quello dei nostri partner, stia preparandosi a rivoluzionare il settore degli ausili per la mobilità, mostrando al mondo intero che il cambiamento è possibile, è realizzabile, e parte da qui".