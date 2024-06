Il taglio del nastro. Conad, nuovo market con oltre 60 assunzioni: "E tanti prodotti locali"

Apre al pubbblico oggi, dopo l’inaugurazione di ieri pomeriggio, il nuovo Conad ti, ovvero "un punto vendita – si spiega – che si inserisce in un progetto di riqualificazione urbana, per rispondere alle sempre crescenti esigenze della clientela, grazie ad un ricco ventaglio di offerte e una vasta gamma di prodotti che celebrano le tradizioni locali".

"Questo nuovo supermercato – si spiega ancora – è stato progettato con le migliori tecniche a basso impatto energetico e con le migliori soluzioni per l’autoproduzione di energia green: impianti fotovoltaici, sistema di illuminazione con luci a Led, etichette elettroniche e impianti di refrigerazione di ultima generazione per consentire un notevole risparmio energetico e una migliore conservazione degli alimenti. Il punto vendita, come nella migliore tradizione dei negozi dei soci Degli Innocenti del Grossetano, riserva particolare attenzione alla sostenibilità economica e alla valorizzazione del territorio attraverso collaborazioni con aziende locali per la promozione del localismo e delle eccellenze enogastronomiche. Il supermercato ospita un vasto assortimento di prodotti ’i Nostri Ori’ in ogni reparto: l’ortofrutta con referenze fresche e a km0, la pescheria anche con pescato locale, la macelleria con prodotti ’ready to cook’, il banco gastronomia con piatti freddi e caldi e con il servizio di cottura polli e una cantina vini con le migliori etichette toscane. Poi un’area healthy con prodotti biologici, senza glutine, vegan, senza lattosio e proteici".

"Siamo felici di proseguire il nostro percorso di crescita, inaugurando un altro punto vendita Conad nel territorio – dichiarano i soci Conad Nord Ovest, Paolo e Alessio Degli Innocenti –. Un segno tangibile del nostro impegno per garantire non solo la qualità e il servizio ai nostri clienti, ma anche il benessere e lo sviluppo del nostro territorio. Grazie alle numerose nuove assunzioni, ci auguriamo che questa nuova apertura possa essere anche una forza trainante per l’occupazione locale".

Il punto vendita si sviluppa su una superficie di 1000 metri quadrati, conta 4 casse tradizionali, 4 casse self e 2 Casse Spesa al Volo, oltre a vantare 61 nuove assunzioni; dispone di un parcheggio con 100 posti auto, di un parcheggio sotterraneo con 60 posti, di una scala mobile e di un ascensore per l’accesso diretto al supermercato. E’ aperto tutti i giorni con orario continuato dalle 7.30 alle 21, accetta i buoni pasto, effettua il servizio di spesa online con consegna a domicilio.