il sindaco Nappi: "Status di città balneare sempre più vicino"

Secondo le previsioni di Demoskopika nel 2023 le presenze turistiche in Italia dovrebbero aumentare del 12,2% rispetto all’anno passato, arrivando a 442 milioni di pernottamenti. Una parte non certo trascurabile, il 17% per oltre 75 milioni, dovrebbe essere spalmata sulle 26 città del network G20Spiagge, l’associazione tra le città del mare con oltre 1 milione di pernottamenti di cui fa parte anche Castiglione della Pescaia. Da aprile alla fine di ottobre, la stagione delle vacanze in questo settore turistico produrrà un risultato superiore a quello ottenuto nei migliori anni passati. Sarà una grande opportunità per un comparto che ha pagato duramente il biennio della pandemia e che ancora non è riuscito a tornare ai livelli del 2019, ma quest’anno, pare, li supererà di slancio stabilendo un nuovo primato. Il richiamo di sole-spiaggia-mare non rimane inascoltato: già dal 1 aprile, come nel corso delle prossime settimane, grazie alle attuali condizioni atmosferiche e alle previsioni estive, l’occupazione turistica è in deciso aumento. Sarà una stagione da record e questo rende, se possibile, ancora più indispensabile l’attuazione dello status di città turistica del mare: "Siamo arrivati ad un punto decisivo della proposta di Status che stiamo seguendo da alcuni anni – dice il sindacodi Castiglione, Elena Nappi (nella foto insieme all’assessore Susanna Lorenzini) – le interlocuzioni con il ministro Daniela Santanché e il suo staff al ministero stanno producendo una accelerazione alla proposta di legge. Contiamo di avere dei risultati a partire dalla prossima stagione. Una intensa discussione ci sta portando a strutturare soluzioni veramente utili per tutti i nostri comuni, con particolare attenzione ai cittadini residenti e alla sostenibilità dell’offerta turistica".