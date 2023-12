Il Rotary dona un computer al S. Elisabetta

ll Rotary Club Grosseto, alla vigilia di Natale, ha consegnato all’Istituto Santa Elisabetta, che ha sede in via Ugo Bassi a Grosseto, un computer che verrà utilizzato dagli ospiti dell’Istituto e dalla scuola che viene tenuta dalla religiose. Si tratta un service che è stato deciso dal Consiglio direttivo del Rotary Club Grosseto e che fa seguito ad altri service che il Club, nel corso degli anni, ha svolto a favore di questo Istituto che attualmente sta dando ospitalità a dodici bambini in situazioni di disagio oltre a due donne con loro figli, anch’essi in situazione di disagio. Le religiose, inoltre, portano avanti la scuola dell’infanzia Santa Elisabetta con 31 bambini iscritti e accolgono 3 persone diversamente abili e 7 bambini nell’Istituto per minori.