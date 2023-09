Il ritorno sui banchi: "Speriamo che quest’anno sia migliore di quello passato"

Clima di grande emozione ieri mattina tra gli studenti che hanno "risposto" al suono della prima campanella.

Per alcuni sarà l’inizio di un nuovo percorso, per altri la fine di un capitolo ed un trampolino per il futuro, per altri ancora il continuo di un viaggio nel binario della crescita, personale e scolastica.

Abbracci, gradi sorrisi e le foto come ricordo di un giorno importante sono l’immagine più sincera dei tantissimi gruppi di ragazzi nei piazzali delle scuole nella Cittadella dello studente nell’attesa dell’ingresso nelle aule. Optate le entrate a scaglioni di mezz’ora per le scuole superiori.

Non mancano i pensieri verso il futuro per i ragazzi della quinta superiore volti a concludere bene l’anno appena cominciato e all’inizio di un prossimo percorso universitario.

"Speriamo di affrontare bene quest’anno, che sia migliore rispetto a quello passato e di concludere l’esame di maturità con un buon voto", dicono Gabriele Giusti della 5E, Luigi Ballerano della 5C e Rodrigo Cigliano della 5H, studenti del liceo scientifico "Pietro Aldi".

"Questo è il mio ultimo primo giorno di scuola – dice Riccardo Lozzi della 5F indirizzo biotecnologico dell’istituto tecnico agrario Leopoldo II di Lorena –. Per il futuro comincerò gli studi universitari ma se non dovesse andare come previsto cercherò lavoro".

Gli fanno eco i suoi compagni di classe Dario Niccoli, Thomas Poggiaroni e Filippo Vegni che commentano così il ritorno in classe: "O la va o la spacca, speriamo quest’anno sia più facile degli altri. Daremo il meglio di noi".

Emozione intrattenibile, invece, per gli studenti delle classi prime, come racconta una ragazza di dell’istituto Agrario indirizzo gestione ambiente e territorio.

"Sono molto curiosa di iniziare questo percorso – dice – ma allo stesso tempo sono anche ansiosa nell’attesa di conoscere i miei futuri compagni di classe e professori".

Anno scolastico nuovo anche per gli insegnanti (sebbene per loro l’inizio è giunto da settimane), guide essenziali ricche di responsabilità pronte ad istruire giovani sognatori.

Maria Vittoria Gaviano