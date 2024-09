Il progetto musicale sbarca anche in tv. Arriva "EdicolAcustica Meltin’Pub"

Con le numerose partecipazioni al "Mei" di Faenza e alle iniziative della Festa della Musica in collaborazione con il ministero della Cultura, EdicolAcustica era già riuscita a valicare i confini provinciali e regionali ma ora conquista tutta Italia con il primo programma tv interamente prodotto dal suo staff e che andrà in onda in prima serata e in prima tv da domani alle 21.30 sull’emittente dell’Emilia Romagna "Icaro Tv" e in live streaming, quindi visibile a tutti da pc, tablet o cellulare, anche sul sito www.icaroplay.it. La trasmissione si chiama "Edicolacustica Meltin’Pub": il pub è l’Isle of Skye di via de’Barberi a Grosseto dove a marzo sono state girate le otto puntate della prima serie con la presenza del pubblico in sala ma il pensiero corre subito al cosiddetto "meltin’ pot", il crogiuolo di culture e stili musicali che costituisce l’essenza del programma. La serie è prodotta dalle associazioni "Stop e Dintorni" e "EdicolAcustica Aps" grazie al contributo fondamentale della Fondazione Cr Firenze e alla collaborazione di Banca Tema che hanno sostenuto le spese vive della produzione. A suonare dal vivo durante ogni puntata la band stabile "The mindcats" formata da professionisti maremmani che a più riprese hanno collaborato col progetto EdicolAcustica fin dalla sua nascita nel 2014: Flavio Timpanaro, Simone Biasini, Silvia Ciabattini, Enrico Ciolini, Alessio Buccella, Luca De Stasio e Riccardo Nucci. La conduzione è affidata a Alberto Guazzi che in ogni puntata è affiancato da tre "scudieri" d’eccezione: l’illustratore musicale Daniele Sgherri, il dotto Marco D’Alò, in collegamento da Milano, e il barman musicale Cristiano Bocchi, new entry del progetto.