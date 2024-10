Il progetto della giunta: "Ippodromo, novità"

Dopo quattro mesi dalla vittoria alle votazioni, il sindaco Matteo Buoncristiani ha presentato i risultati ottenuti dalla sua giunta.

"Sono passati poco più di quattro mesi dalle elezioni e buona parte del lavoro è consistito nel prendere in mano la situazione – spiega il sindaco –, confrontando la fase di ascolto della campagna elettorale con la situazione interna all’ente. È giusto quindi che i cittadini sappiano come ci siamo mossi, sapendo che, superata la fase di mappatura, siamo adesso a quella della pianificazione di interventi immediati e di interventi futuri".

Si concentra sulle questioni amministrative relative all’Ippodromo dei Pini. "Per me – afferma – una delle principali priorità è sicuramente quella relativa alla risoluzione della questione ippodromo. Nelle prossime settimane sarà portata in consiglio comunale la variante urbanistica che permetterà di separare il destino delle foresterie dalla pista. Ciò permetterà di poter riutilizzare una parte degli alloggi per dare una risposta alle esigenze abitative temporanee".

Presenta poi gli altri impegni primari della giunta. "Mi sono dedicato – spiega – allo studio delle tre manifestazioni di interesse per la Colonia marina presentate all’ente, ma mai prese in considerazione in precedenza. E poi la Cittadella del Carnevale, che ormai viene promessa invano da oltre 10 anni". Poi il problema dei rifiuti e le politiche abitative: "Abbiamo chiesto a Sei Toscana – continua Buoncristiani – di avanzare proposte di variazione del servizio di conferimento di rifiuti e di spazzamento per garantire maggiore decoro. Grazie al contatto continuo con Epg (Edilizia popolare Grossetana) sono stati individuati ben 10 nuovi alloggi che serviranno ad attenuare i gravi problemi legati all’emergenza abitative. Inoltre stiamo ultimando il bando per l’assegnazione dei contributi ad integrazione dei canoni di locazione, a sostegno delle famiglie meno abbienti, per rendere meno gravoso il costo del canone di affitto".

Conclude su due questioni portanti per Follonica. "Massima attenzione alle questioni legate al depuratore – termina –. Stiamo monitorando i nuovi sistemi di abbattimento odori e miasmi messi in campo con i tecnici. Siamo al lavoro per la definizione del Regolamento di Polizia urbana, mai esistito finora, e per l’istituzione del Tavolo permanente sulla sicurezza, legalità e decoro urbano. In arrivo anche il Regolamento per gli assistenti civici".

Viola Bertaccini