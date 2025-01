Il Progetto Argo torna nella Rsa: "La Cupolina"

Riprende il progetto "Argo" e grazie a queste attività, da oggi, i cani addestrati di Dog4Life torneranno a far visita agli anziani ospiti della Residenza sanitaria assistenziale "La Cupolina". Il progetto ha il sostegno del Comune di Manciano e del Rotary Club Pitigliano Sorano Manciano. Il progetto "Argo" prevede incontri settimanali di un’ora, durante i quali due operatrici qualificate accompagnano gli amici a quattro zampe in attività di Pet Therapy. Queste sessioni sono progettate per favorire il recupero dell’equilibrio psicofisico degli anziani, migliorare il benessere emotivo, rafforzare le risorse personali e creare legami affettivi significativi con gli animali. L’obiettivo è aumentare l’autonomia e l’indipendenza dei partecipanti, promuovendo un maggiore livello di serenità e qualità della vita. Soddisfatti Mirco Morini e Daniela Vignali, rispettivamente sindaco e assessore di Manciano.

"Siamo molto felici di proseguire questo bellissimo progetto – dicono –. Lo scorso anno l’iniziativa ha portato benefici agli anziani ospiti della Cupolina, che hanno potuto vivere momenti di gioia e serenità grazie alla compagnia degli animali. I cani preparati dai professionisti di Dog4Life rappresentano un aiuto concreto: non solo offrono affetto e calore, ma contribuiscono con co-terapie efficaci a supportare chi affronta patologie fisiche o psichiatriche. È per questo che sosteniamo con convinzione questo progetto. Grazie a Dog4Life e al Rotary Club per questa bellissima iniziativa, che si conferma un modello di cura e attenzione per gli anziani".

Il Rotary Club Pitigliano Sorano Manciano è partner essenziale del progetto e grazie al suo supporto l’iniziativa è stata rinnovata con l’obiettivo di consolidare i risultati ottenuti e di estenderli a nuovi ospiti della struttura.