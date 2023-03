Il primo cittadino rassicura: "Nessuna antenna 5G sul territorio"

"Notizie non vere sull’installazione di nuove antenne 5G si stanno diffondendo anche nel nostro territorio. Vorrei smentirle categoricamente". Il sindaco di Castel del Piano, Michele Bartalini, negli ultimi giorni è stato raggiunto da alcuni cittadini, preoccupati che in una zona del paese amiatino si stava lavorando all’installazione di un’antenna 5G così è dovuto correre ai ripari e tranquillizzare la popolazione. In sostanza non si tratta di nessuna nuova antenna, ma i lavori che si stanno realizzando servono a potenziare le linee elettriche della cittadina amiatina. A confermarlo è anche il vicesindaco, Luciano Giglioni. La notizia è passata di bocca in bocca, si è diffusa rapidamente ed è penetrata nelle stanze del palazzo comunale. Giglioni, come del resto ha fatto Bartalini, smentisce categoricamente. "Si stanno diffondendo alcune voci relative al fatto che i lavori attualmente in essere nel terreno davanti al campeggio – spiega Giglioni – siano preparatori all’inserimento di una antenna 5G. È bene ricordare che il Comune ha tassativamente vietato tale eventualità e conferma che tali lavori sono esclusivamente di un potenziamento delle linee elettriche". Quindi, almeno per ora, l’allarme lanciato da alcuni cittadini di Castel del Piano, preoccupati della vicinanza ad un’antenna 5G, è rientrato. Allarme rientrato ma non del tutto scongiurato, comunque per ora nessuna preoccupazione sul territorio comunale del Piano. Ma è opportuno sottolineare che il 5G avanza sempre di più. Con il termine 5G si indicano tecnologie e standard di nuova generazione per la comunicazione mobile. Questa "quinta generazione", che segue le precedenti 2G, 3G e 4G, è quindi la tecnologia di connessione che utilizzeranno e già utilizzano gli smartphone.