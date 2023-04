"Il presidente si è spogliato dal ruolo istituzionale"

"Fratelli d’Italia, come sempre sta dalla parte delle Istituzioni democratiche, è quindi esprime la massima solidarietà al sindaco Vivarelli Colonna, fortemente contestato". Ad affermarlo sono Fabrizio Rossi coordinatore regionale FdI, Luca Minucci, coordinatore provinciale, il vicesindaco Bruno Ceccherini, Andrea Guidoni, capogruppo in consiglio, Luca Vitale, coordinatore Circolo Grosseto. A dire il vero unica presente in piazza per FdI è stata l’assessore EriKa Vanelli. "Le contestazioni fatte al sindaco, democraticamente eletto e che ha giurato sulla Costituzione, sono un atto di grave di intolleranza, diametralmente opposte al significato che invece dovrebbe rappresentare per tutti la data del 25 Aprile. A tutto questo unisce anche un altro grave atto, che forse ai più è sfuggito, ma che per il ruolo Istituzionale che ricopre Francesco Limatola, quale presidente della Provincia di Grosseto, rappresenta davvero uno sgarbo all’Istituzione che rappresenta, in quanto durante il proprio discorso si è spogliato del ruolo istituzionale e ha preso le vesti di una precisa e ben definita parte politica, alimentando l’idea di divisione politica, anziché quella di pacificazione che il ruolo che ricopre richiederebbe".

"Fratelli d’Italia, anche stamattina (ieri Ndr.) durante la commemorazione del 25 Aprile – chiudono – con le parole del presidente del Governo, Giorgia Meloni, ha preso la netta distanza da tutti i totalitarismi condannandoli. Adesso sorge spontanea una domanda: Chissà se tutti quelli che erano in piazza a Grosseto, compreso il presidente Limatola faranno lo stesso?. Dichiarandosi oltre che antifascisti, anche anticomunisti. Noi di Fratelli d’Italia continuiamo nel solco della pacificazione nazionale, contro tutti i totalitarismi, comunismo compreso".