Il ponte del 25 aprile ‘Poche presenze nel Golfo’

"Il maltempo ha frenato l’arrivo dei turisti a Follonica”. Maurizio Parrini, presidente della Federalberghi della Maremma e del Tirreno e proprietario dell’Hotel Parrini, sintetizza così la presenza di turisti durante il ponte del 25 aprile. Un ponte che rappresenta, con quello del 1° maggio, la prova generale per la stagione estiva. Il presidente di Federalberghi analizza la situazione alberghiera follonichese.

"Il tempo brutto purtroppo non ha giovato alle prenotazioni – parla Maurizio Parrini –. Gli arrivi in città comunque ci sono anche se blandi. Alcuni alberghi sono pieni grazie all’arrivo di gruppi. L’individuale non ha portato molte prenotazioni, imputabile sicuramente il maltempo dell’ultima settimana. Le persone non sono ispirate a venire al mare, per questo motivo a livello nazionale molte persone sono dirette verso le città d’arte".

Maurizio Parrini prosegue concentrandosi sulla problematica dei parcheggi a Follonica.

"Il problema parcheggi purtroppo a Follonica c’è sempre stato. Ovviamente varia in base a dove sono collocati gli alberghi, il mio trovandosi sul lungomare è il più infelice di tutti a riguardo. Il problema è però per la città perché le persone non hanno modo di parcheggiare le auto vicino al mare. Purtroppo Follonica non vive di turismo, ma di balneari per cui tutto dovrebbe ruotare intorno alla vicinanza al mare. Il servizio navetta offerto potrebbe sicuramente giovare alla città, ma dovrebbe essere maggiormente pubblicizzato. Noi albergatori dovremmo essere i primi ad essere informati sul servizio e sugli orari". Inoltre Parrini cerca di ipotizzare una risoluzione al problema. "Sono ormai anni che io propongo di fare un multipiano alla stazione che potrebbe ospitare moltissime macchine. Purtroppo il Comune non ha mai preso in considerazione questa idea, ma potrebbe giovare non solo agli albergatori ma anche alle attività commerciali. Gli abitanti dei Comuni vicini infatti sarebbero più facilitati e spronati a venire. Follonica piace, le persone sono disposte a spostarsi per raggiungerla ma la problematica parcheggi purtroppo spesso le frena".