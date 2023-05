Il Piano operativo approda in Consiglio

Convocata dal presidente del Consiglio comunale, Michele Pianelli, l’assemblea municipale, che si riunisce oggi alle 11.30. All’ordine del giorno il nuovo Piano operativo del territorio comunale. È prevista nel piano tra la altre cose la nuova destinazione urbanistica per la realizzazione nel terreno di proprietà comunale allo Scalo, della muova piscina comunale.

Francesco Sabatini (Italia Viva), a margine del Consiglio stesso e dell’ordine del giorno, afferma che "lo strumento urbanistico ed il conseguente piano operativo vadano ripensati nella direzione della massima tutela del territorio e non più come stumento di cassa per i Comuni, attraverso le opere di urbanizzazione". "I Comuni – chiude – devono tornare ad avere operai e propri cantieri comunali, per una manutenzione costante del territorio e gestita direttamente, senza appalti che si dimostrano dispendiosi e poso rispettosi dei capitolati".