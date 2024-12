Il Piano Operativo approda in Consiglio con oltre 240 osservazioni

Martedì alle 13.30 si svolgerà il Consiglio comunale di Orbetello per l’approvazione delle oltre 240 osservazioni al Piano Operativo. Sarà ridisegnato il territorio anche guardando al rilancio delle attività artigianali, produttive, ricettive e turistiche e al recupero delle aree industriali dismesse.

"Osservazioni che in questi mesi – dice il sindaco Andrea Casamenti – dopo l’adozione del Piano avvenuta in Consiglio sono state vagliate dalla parte tecnica in primis e successivamente dalla parte politica sulle parti esclusivamente discrezionali. Ci sono state molte osservazioni accolte o parzialmente accolte che hanno migliorato il Piano e conseguentemente importanti positive modifiche con ricaduta favorevole per migliaia di cittadini che apprezzeranno le scelte dell’Amministrazione. Durante il Consiglio saranno illustrate tutte le decisioni prese e i tanti miglioramenti apportati. Un ringraziamento agli uffici Urbanistica, all’architetto Viviani e al suo staff, e infine all’assessore all’Urbanistica Luca Teglia".

Michele Casalini