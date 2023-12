Il Pd sceglie tra Marconi e Giovannetti: ma c’è l’outsider Vanni

Trapelano indiscrezioni sulle prossime elezioni amministrative. Nel Pd sembra che in pole position restino l’assessora Marconi affiancata in un testa a testa dal vice sindaco Giovannetti, ai quali si sommano, per le solite voci e indiscrezioni, altri nomi. Il primo è una novità, si tratta di Renato Vanni, direttore del Falusi e della multi servizi che sembrerebbe lanciato in pista dallo stesso Giuntini per dare continuità al suo lavoro. Il secondo nome che invece si sta facendo strada sarebbe una riproposizione di Lidia Bai, presidente del Parco e segretaria del Pd di Massa, sul quale vi sono ipotesi di affidargli nuovamente la guida della città. Preoccupano le costituzioni di nuove liste civiche. In tutto questo c’è l’incognita Fare che potrà avere un peso rilevante per le sorti del governo comunale. Da parte del Pci ancora nulla se non la volontà espressa di partecipare alla prossima tornata elettorale cercando possibili alleanze in grado di garantire per Massa un sostanziale cambiamento.