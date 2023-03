Il Pd: "Maleducato e offensivo". De Martis: "Vergogna per la città"

Interventi duri anche degli esponenti Dem della provincia di Grosseto che hanno preso le distanze dai post del sindaco su Elly Schlein. Il segretario provinciale Giacomo Termine e quello di Grosseto Demetrio Cuzzupoli hanno definito "Vivarelli Colonna un sindaco maleducato e offensivo". "Vivarelli Colonna è così – scrive il Pd –. Sbruffone, sessista, volgare e arrogante. E, allora, poiché confidiamo che in questa città, anche intorno al sindaco, ci siano persone responsabili e perbene, le invitiamo a fermarlo perché Vivarelli Colonna così comportandosi fa danni alla città e ai suoi cittadini". Carlo De Martis, capogruppo in consiglio comunale di Grosseto Città Aperta, chiede anche l’intervento della Commissione Pari opportunità. "Gli insulti sessisti rivolti da Vivarelli Colonna contro Elly Schlein – scrive De Martis – hanno ricoperto di vergogna tutti noi grossetani. Un fatto talmente grave e incredibile da essere rilanciato dalla stampa nazionale che conferma che siamo governati da un personaggio inadeguato, che non solo non ha più il controllo della sua maggioranza, ma non ha evidentemente più neppure il controllo di se stesso. La colpa di Elly Schlein? Essere donna, in primo luogo". "Le donne e gli uomini di Unione Popolare di Grosseto dichiarano tutto il proprio disgusto ed il proprio imbarazzo per l’ennesima intemperanza del nostro sindaco che fa assurgere alla cronaca nazionale questa città per coprirla di ridicolo dentro ad un coro di riprovazione – aggiunge Unione Popolare – Ormai non ci scalfisce più niente se accettiamo che una figura istituzionale si esprima in questi toni e modi che ormai non si usano più neanche nelle più infime bettole". La Commissione Provinciale Pari Opportunità condanna le parole del sindaco: "Lo scherzo e la satira sono un’altra cosa. Si fa ricorso al body shaming quando non si hanno altri argomenti"