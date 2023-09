Il "Parco dei Nonni". Oggi incontro in Comune: "No al parcheggio"

Il "Parco dei Nonni", a Senzuno, realizzato qualche anno fa, sarà al centro di un’apposita assemblea in programma oggi in Comune alle 17. Ci sono infatti tanti cittadini che non sono d’accordo con le eventuali scelte dell’Amministrazione comunale riguardo alla sistemazione futura di questo parco. Un’area in cui i volontari hanno piantato circa 330 alberi, a partire dal 2007. Si tratta di uno dei residui terreni originari della città, compreso tra viale Europa, il torrente Petraia e via Portogallo a Senzuno. Si tratta di persone che fanno parte delle più disparate associazioni che hanno chiesto e ottenuto un incontro con la Giunta. "Vogliamo sapere – iniziano Rino Magagnini e Paolo Buti – la definizione di questa fetta di territorio perché c’è un diverso modo di vedere su quello che verrà fatto. Le associazioni dell’area sgambamento cani e del gattile è infatti contrario al progetto presentato dal comune che prevede, tra l’altro attraversamento del Parco con una strada asfaltata, dalla rotonda di viale Europa, via della Pace), tale da permettere al traffico veicolare di accedere ad un futuro parcheggio, previsto nell’ex depuratore. Sarebbe un’intromissione di auto nella zona verde, con l’abbattimento di alberi e riduzione dell’area dedicata agli animali, in un posto oggi solo accessibile a pedoni e cicli. Il percorso attuale è apprezzato per chi dall’llva lo attraversa per andare al Pronto soccorso e alla Cri". Polemica anche dall’associazione La Duna: "Marco Stefanini e Ubaldo Giardelli sono contrari naturalmente alla strada nel Parco – aggiungono – allargano l’orizzonte sulla gestione del traffico in centro città contestando buona parte del progetto del comune". Le associazioni concludono: "Diciamo no alle auto nel Parco dei Nonni, no al parcheggio e sì alla bonifica del depuratore con ampliamento del verde e dunque anche salvaguardia delle grandi piante esistenti e ulteriore piantumazione con il conseguente potenziamento del Parco dei Nonni. Per la sosta delle auto che è stata programmata sarebbe più opportuno utilizzare gli stalli al Parco Centrale, dove avviene il mercato settimanale. Effettueremo anche in questi giorni una raccolta di firme – chiudono Magagnini e Buti – per cercare di dare forza alle nostre richieste che sono il volere della maggior parte dei cittadini di Follonica".