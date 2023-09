Il Palio di Castel del Piano: Domani la Presentazione del Drappellone e Mercoledì le Batterie e il Sorteggio dei Cavalli

La settimana calda del Palio delle Contrade è entrata nel vivo. Dopo la presentazione del Baccile, il premio che sarà assegnato al corteo storico, domani sarà il giorno del drappellone. In piazza Madonna sarà benedetto il Palio che quest’anno è stato realizzato dall’artista Sarah Ferrucci. Alle 12.30, in sala consiliare, sarà presentato il Palio e alle 18 si procederà con la cerimonia di collocazione del Palio nella chiesa della Madonna delle Grazie e offerta dei ceri. Mercoledì alle 15 si svolgeranno le batterie di selezione dei cavalli e alle 18.30 si svolgerà il sorteggio per l’assegnazione dei cavalli alle quattro contrade.