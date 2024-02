Il nuovo organigramma. Ente Palio, tutti i nomi

Il nuovo Ente Palio Marinaro dell’Argentario ufficializza tutto il direttivo. Nella sala consiliare del palazzo comunale a Porto Santo Stefano è avvenuta la presentazione del nuovo consiglio, di cui nelle scorse settimane avevamo anticipato il nuovo capitano, Massimo Benedetti, e il nuovo direttore tecnico, Fiorenzo Visconti, ex storico e pluripremiato timoniere della Fortezza.

Presidente dell’Ente, come da tradizione, il sindaco in carica Arturo Cerulli, mentre il suo delegato è Giovanni Loffredo.

Entrando nello specifico dell’Ente Palio, oltre a Benedetti e Visconti ne fanno parte Riccardo Solari nel ruolo di segretario, Gino Scotto in quello di tesoriere, Francesca Guasti come direttore artistico, Cesare Manuelli, Marco Perillo e Maurizio Capitani come consiglieri, con Giulio e Giacomo Tambelli come medici.

L’obiettivo del nuovo Ente Palio è quello di riportare i giovani a partecipare alle manifestazioni remiere, a partire dal Paliotto fino ad arrivare al Palietto e al Palio, eventi che sono negli ultimi anni un po’ "invecchiati" nei loro protagonisti a bordo dei guzzi. "La squadra è composta da veterani del Palio che vogliono dare il loro contributo per fare crescere questa manifestazione, che è la nostra storia", ha detto il delegato Giovanni Loffredo. "Abbiamo chiesto di fare un comitato allargato e non troppo paliante, anche all’esterno del Palio – ha spiegato il sindaco –. Il capitano è nuovo nell’ambiente, ma ci fa piacere che lui abbia accettato. Per far crescere il Palio si deve preoccupare non tanto dei giorni precedenti alla manifestazione, ma dal 16 agosto in poi per tutto l’anno. Faccio gli auguri di buon lavoro e sono certo che il Palio crescerà e andrà oltre Porto Santo Stefano". "Ringrazio il sindaco, il delegato e i capitani dei Rioni che hanno espresso il loro parere positivo nei miei confronti – ha aggiunto il nuovo capitano dell’Ente Palio, Massimo Benedetti –. Non ho mai avuto un ruolo attivo all’interno del Palio, a cui tengo e ho sempre vissuto da tifoso, è nel nostro dna. Quindi è un onore e una responsabilità assumere questo ruolo. La squadra è fondamentale e ha tutti i requisiti per fare bene. Bisogna programmare e lavorare con metodo e per tempo, il clima con i rioni è positivo e collaborativo per elevare il livello del Palio. E da quest’anno aumenteremo il contributo economico ai rioni".

Andrea Capitani