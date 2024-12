Il Natale in laguna. Gli eventi per le festività

Il Natale si accende in laguna. Un calendario di iniziative pensato per il periodo delle feste, che parte domani con l’accensione del videomapping alle 17 in piazza Eroe dei due Mondi, il primo appuntamento promosso dalla Proloco Lagunare in collaborazione con il Comune. Le vie del centro storico, che sono già illuminate dall’inizio del mese, accoglieranno il tradizionale mercatino natalizio domani e domenica, con l’albero allestito in piazza grazie al contributo del Centro commerciale naturale. Domenica alle 17.30 nell’auditorium l’associazione In_itinere va in scena con lo spettacolo ‘In quel di Betlemme’, con il supporto delle compagnie teatrali Estroversi e Post-it33. Domani e domenica, inoltre, l’atmosfera natalizia si incontra con un’altra manifestazione, il Feni-Day, che propone passeggiate attorno alla laguna e approfondimenti sulla vita dei fenicotteri rosa. Il programma delle feste prevede anche giochi e svago per i più piccoli, con i ‘Lego Christmas’, che saranno nella sala del Frontone il prossimo fine settimana (14 e 15). Appuntamento con la tombola e il mercante orbetellano, previsto per domenica 22 di nuovo all’auditorium. E per San Silvestro la già annunciata festa in piazza con il dj set che partirà alle 23. Si tornerà poi all’auditorium domenica 19 gennaio, con ‘Il giornalino di Gian Burrasca’.

"Abbiamo lavorato per creare un calendario il più possibile ricco e variegato – dice il presidente della Proloco, Lorenzo Scateni – in grado di soddisfare i gusti di tutti, in un momento importante di rinnovamento e condivisione". L’assessore Maddalena Ottali sottolinea la novità del videomapping: "Un’iniziativa mai vista sul territorio di Orbetello che va ad aggiungersi alle luminarie e che non solo valorizza la piazza principale ma rappresenta anche un’attrattiva per quanti sceglieranno il nostro centro storico come meta per lo shopping natalizio".