Il Museo delle miniere a Bologna

La storia mineraria è stata protagonista a Bologna. Il Museo delle Miniere di Santa Fiora ha partecipato alla 53esima edizione del Bologna Mineral Show esponendo numerosi reperti minerari e mineralogici provenienti dall’Amiata. L’area amiatina è nota fra gli appassionati di mineralogia per i suoi giacimenti di mercurio. "Il Bologna Mineral Show – dice Davide Franceschelli, responsabile del Museo per l’associazione dei Minatori di Santa Fiora – è la mostra mercato di minerali più importante d’Italia ed una delle più prestigiose d’Europa. Le miniere chiuse alla fine degli anni Settanta del secolo scorso hanno fornito interessanti campioni di cinabro di cui il Monte Amiata è stato per oltre un secolo il secondo produttore al mondo".

Il Bologna Mineral Show riunisce oltre duecento espositori e per questo è un evento atteso da tutti gli appassionati di minerali e gemme. All’Amiata viene riconosciuto un valore nel mondo mineralogico per una collezione assolutamente di prim’ordine nel panorama toscano. Un’esperienza positiva quella fatta dagli amiatini.