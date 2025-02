Il mondo del pallone e i giovani, incontro organizzato dall’Invictasauro

CALCIOUn incontro sul calcio giovanile. Domani sera la società Invictasauro del presidente Paolo Brogelli, in collaborazione con il Cfpt CalcioFairPlayToscana e la Figc Toscana, ha organizzato, alle 20.30 presso il proprio impianto sportivo Frida Bottinelli Brogelli in via Lago di Varano un incontro dibattito sul calcio giovanile. Verranno presentati due progetti: il primo chiamato Shot Movie dal titolo il ’Pallone gonfiato’. Si tratta di una proiezione utile ed efficace per riflettere su comportamenti e abitudini (cattive pratiche) oramai radicate nel mondo del calcio giovanile. Il secondo progetto ’Cari genitori – La partita applaudita’ organizzato dall’Associazione Calcio Far Play Toscana e Anci Toscana per portare a conoscenza un importante progetto di sensibilizzazione al modo corretto di sostenere i ragazzi in campo e di valorizzazione dei comportamenti virtuosi.L’evento riguarderà tutte le gare della categoria Giovanissimi B Under 14 che si giocheranno sabato 1 e domenica 2 marzo, e coinvolgeranno le società calcistiche toscane. Questo progetto vedrà anche la collaborazione organizzativa di Aia Toscana e Coni Toscana. Parteciperanno personalita delle istituzioni, del mondo calcistico giovanile ed esponenti di Calcio Fair Play Toscana. Tutte le società calcistiche della Provincia di Grosseto sono invitate a partecipare.