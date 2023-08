"Il mondo al contrario" Artemare espone il libro "E’ solo libero pensiero"

Il libro di Roberto Vannacci per la rassegna "Leggere necesse est" ad Artemare Club. Torna l’attività culturale promossa dal comandante Daniele Busetto nei locali del Corso Umberto, questa volta con il discusso volume "Il mondo al contrario" del generale Vannacci, sfogliabile nella sede dell’associazione a Porto Santo Stefano. Un’esposizione che Busetto correda con quella dell’articolo 21 della Costituzione italiana, che recita: "Tutti hanno diritto di manifestare liberamente il proprio pensiero con la parola, lo scritto e ogni altro mezzo di diffusione. La stampa non può essere soggetta ad autorizzazioni o censure…". "Articolo che ho lungamente studiato nei tanti libri del corso di laurea in Giurisprudenza – tiene a sottolineare Busetto – conseguita "da ventenne" all’Università La Sapienza di Roma, mantra da leggere e ripetere spesso per la propria libertà, parola di Artemare Club".

Il libro del generale Vannacci, sin dalla sua uscita, ha diviso soprattutto il mondo della politica, così come diverse librerie in tutta Italia hanno deciso di non metterlo in vendita, soprattutto a causa di alcuni pensieri ritenuti "sessisti". La scelta di Busetto, spiega il presidente di Artemare Club, è comunque dettata solo dalla libertà di pensiero, che lui ritiene fondamentale. "L’associazione è no profit e apolitica – afferma – e promuove il "leggere necesse est". Io sono per l’articolo 21, quindi un libro come questo lo tengo come ho tenuto tanti altri libri particolari".

"Vannacci, che in questo caso non scrive come generale ma come persona – aggiunge –, si è sentito di esprimere una sua opinione di come va la società che Artemare Club non commenta, proprio perché ci atteniamo all’articolo 21 della Costituzione. Non ha parlato dell’ambiente militare né di ruoli particolari, io come cittadino che propone la cultura e la libertà di opinione lo tengo e do la possibilità di sfogliarlo, ma non entro sulle valutazioni delle frasi".

Non solo. "Artemare promuove la parte femminile e il gender – dichiara Busetto –, siamo al di sopra di ogni posizione sessista e omofoba. L’anormale della situazione, e lo ha detto lui stesso, è proprio Vannacci, facendo parte di un corpo particolare come quello della Folgore. Vorrei precisare che il generale non è stato rimosso dal suo ruolo come hanno detto in tanti, ma avvicendato, che è diverso".

Andrea Capitani