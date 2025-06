Bimbi in bici, c’è il ’Giro delle province’

ORBETELLODomani arriva a Orbetello il ’Giro delle province’, manifestazione che promuove l’uso della bicicletta tra bambini e giovani di età compresa tra i 3 e i 15 anni, organizzata dalla Commissione Promozione Comitato Regionale Toscana FCI, Team Bike Ballero e società locali e il supporto, per la tappa lagunare, del Comune di Orbetello. L’evento a partire dalle 9 farà tappa in località ’La spiaggetta’ a Orbetello ed è inserito nel più ampio progetto del Comitato regionale Toscana FCI denominato ’Giro delle Province’; che prevede la realizzazione di una manifestazione promozionale rivolta ai bambini con l’obiettivo di diffondere la cultura e l’uso della bicicletta, far conoscere ed esplorare il territorio e promuovere il ciclismo giovanile avvicinando i giovani a questo sport, sensibilizzandoli sul tema della sicurezza stradale. L’amministrazione comunale di Orbetello, attraverso il corpo di polizia municipale, sarà presente con un gazebo dove saranno distribuiti gadget a tutti i partecipanti alla manifestazione: "Ringrazio – dice il consigliere delegato alla polizia municipale, il senatore Roberto Berardi (foto) - il comandante, il dottor Carlo Poggioli, per il fattivo supporto dato nell’organizzazione della tappa di Orbetello. Il ’Giro delle province’ è una manifestazione a cui il nostro Comune aderisce con convinzione in quanto promuove una mobilità sostenibile e rispettosa dell’ambiente, insieme alla sicurezza stradale, un progetto che la nostra polizia municipale porta da anni anche nelle scuole".