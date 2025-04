’Il momento magico della veglia’ è il titolo del libro di David Vegni (Innocenti Editore) che sarà presentato oggi alle 18 nella biblioteca Chelliana. Insieme all’autore e all’editore Stefano Innocenti, saranno presenti l’assessore comunale alla Cultura Luca Agresti, la direttrice della Chelliana Anna Bonelli, il maestro Piergiorgio Zotti e Gregorio Rossi. Al termine della presentazione, alle 19.30, ci sarà un aperitivo al Caffé Carducci. Già fissate altre due presentazioni: venerdì alle 18 a Murci (al Circolo Arci) e il 3 maggio alle 16 a Castel del Piano (nell’istituto ’Giuseppe Vegni’).

’Il momento magico della veglia’ è un’opera che celebra la potenza della narrazione orale e l’incanto delle storie tramandate di generazione in generazione. "Con uno stile evocativo e poetico – spiega l’editore Stefano Innocenti –, Vegni ci invita a riscoprire l’antica tradizione del racconto condiviso, quello che nasce nelle piazze, intorno ai fuochi, e nei momenti di incontro spontanei, dove la fantasia popolare amplifica e trasforma le storie in canti, ballate e poesie. Nel libro, l’autore ci trasporta in un mondo dove i narratori sono veri e propri maghi delle parole, capaci di dare vita a cavalieri, donne misteriose, cavalli mitici e persino a divinità. E’ un inno all’arte del racconto e alla capacità delle parole di unire le persone, evocando mondi lontani e sognanti".