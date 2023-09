Il miglior logo per la Commissione Pari Opportunità di Scarlino di Riccardo Rocchetti Riccardo Rocchetti, studente dell'istituto "Falcone e Borsellino" di Scarlino, ha vinto il concorso indetto dalla Commissione Pari Opportunità di Scarlino per la creazione del logo. I giovani studenti hanno dato vita a ben quarantotto bozzetti, scegliendo quello di Riccardo come logo ufficiale.