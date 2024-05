Il mercato settimanale si amplia. Dieci nuovi posti per i produttori. Il Comune pubblica il bando

Dieci posteggi destinati ai produttori agricoli del mercato dei prodotti locali. Per la vendita naturalmente dei prodotti tipici dell’agroalimentare toscano previsto nel piano comunale del commercio su aree pubbliche. E’ questo il bando che è stato pubblicato dal responsabile del Suap del Comune di Follonica dopo che il nuovo piano del Commercio, redatto proprio dal Comune nel nuovo Consiglio, ha introdotto dieci nuovi posti destinati ai produttori agricoli. La sollecitazione di allargare il "campo" anche delle produzione e di conseguenza anche all’offerta da dare ai cittadini, era partita proprio dai produttori dell’area del mercato Centrale che si trova in via Tina Anselmi che si svolge a cadenza settimanale il sabato. L’orario di accesso dovrà essere dalle 7 alle 8 e la rimozione delle attrezzature dovrà essere dalle 13 alle 14. Dieci dovranno essere i posteggi destinati ai produttori agricoli per la vendita di prodotti tipici. I posteggi saranno situati sull’area scoperta e saranno dotati di allacciamento all’energia elettrica. I posteggi avranno la dimensione di 40 metri quadri. E’ iniziata dunque nei giorni scorsi la procedura di selezione per l’assegnazione dei posti: saranno ammessi alla domanda i soggetti che svolgono l’attività e risultano iscritti nello speciale registro. la domanda di partecipazione dovranno essere in bollo da 16 euro, utilizzando il modello allegato al bando e dovranno essere presentate in via telematica tramite Pec all’indirizzo Follonicapostcert.toscana.it. Le domande saranno esaminate per la formulazione della graduatoria nel rispetto di criteri che sono stati redatti dal regolamento comunale: ovvero l’anzianità complessiva maturata, anche in modo discontinuo, dal richiedente, l’iscrizione nel registro imprese di produttore agricolo e l’ordine cronologico di presentazione delle domande. Tra qualche giorno il Comune provvederà a redigere la graduatoria provvisoria, entro il termine di sessanta giorni dalla scadenza di presentazione delle domande che è stata fissata per il 20 di maggio.