"Il Mago del gelato" porta la musica. Ma anche la birra

Al via gli appuntamenti musicali di "Pride versus Prejudice", promossi da Arci Grosseto. Oggi alle 19 al Casello idraulico di Follonica presentazione della "Rag" e dei suoi progetti sui temi dell’antidiscriminazione. Poi, alle 21.30, concerto della band "Il Mago Del Gelato", collettivo di sette musicisti nato nel 2021 nella periferia di Milano, che si descrive con un’anima afrobeat. Durante l’iniziativa sarà possibile usufruire di un piccolo servizio ristoro in cui sarà presente la Wooden Beer, distribuzione e beer shop attiva da sei anni in provincia.