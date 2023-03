Il "Grosso Rosa" ad Angela Saba: l’imprenditrice che alleva ovini

È andato ad Angela Saba il "Grosso Rosa", il riconoscimento simbolo di Massa Marittima rivolto alle donne: si distingue ormai da anni per la sua produzione di formaggi nemici del colesterolo. L’imprenditrice agricola ha ricevuto il premio alla conferenza organizzata dal Cif (il centro Italiano Femminile) poiché con il suo lavoro e la sua attività che ormai è decennale sta portando il nome di Massa Marittima per il mondo. La sua azienda è ai massimi livelli in Toscana e l’imprenditrice è anche responsabile del presidio Slow Food del pecorino a latte crudo di Maremma. Da oltre 40 anni l’azienda agricola Saba svolge l’attività di allevamento ovino per la produzione di latte e formaggi. "Una tradizione – come ha dichiarato più volte l’imprenditrice – che parte dal voler bene e il benessere dell’animale e ne fa un requisito fondamentale per ottenere un prodotto di qualità. Le pecore dell’azienda Saba vivono in piena armonia con l’ambiente che le circonda nella valle subito dopo Cura Nuova a metà strada tra la dolce collina ed il mare". Importante per migliorare ulteriormente la qualità del latte è stata la collaborazione con la facoltà di Agraria dell’Università di Pisa, che ha guidato l’azienda in una sperimentazione volta a creare un pecorino in grado di combattere il colesterolo "cattivo". La sperimentazione dette risultati sorprendenti, in quanto il semplice connubio tra i pascoli naturali ed una particolare razione a base di semi di lino, ricco di Omega 3, ha fatto in modo che questo prodotto oltre a non far sviluppare il colesterolo, lo combatte. Su tutto il territorio e non solo l’azienda è riconosciuta e soprattutto tra i cittadini del comune di Massa Marittima, Saba è conosciuta e apprezzata per il suo amore per la terra che l’ha ospitata, per il lavoro che svolge con grande passione e perché è un’altra eccellenza che Massa può vantare di avere e far conoscere oltre ai propri confini.