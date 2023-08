Il "Grey Cat" sbarca nel Morellino In Cantina c’è "Sound Archives"

Prosegue con grande successo il "Grey Cat Festival" tra concerti, trekking e degustazioni alla scoperta della musica dei grandi nomi del jazz italiano, della bellezza naturalistica e dei sapori del territorio. Domani il festival itinerante di quest’anno sbarca alla Cantina dei Vignaioli del Morellino di Scansano. Per questa nuova edizione, sarà sul palco Maurizio Rolli con "Sound Archives". Questo gruppo è a tutti gli effetti una reincarnazione degli "Archivi sonori", band attiva dal 1992 al 2006 che ha contribuito alla crescita e all’affermazione a livello internazionale dei suoi componenti (Diana Torto, Israel Varela, Angelo Canelli, Gianluca Esposito e lo stesso Maurizio Rolli). La band produsse un disco ambizioso ("Archivi sonori"-Wide Sound 2003), che ottenne un grande successo. Il gruppo interruppe la sua attività con la morte dello straordinario pianista Angelo Canelli in un incidente d’auto avvenuto proprio dopo un concerto della band, fino a oggi. Dopo quasi quindici anni, Maurizio Rolli, bassista ormai noto in ambito internazionale, mette in campo una formazione composta dai migliori musicisti che ha incontrato nella sua lunga carriera. Il tutto, sapientemente mescolato, dà vita ad una musica realmente "cross-over", che pesca dalla tradizione jazzistica, dalla sapienza armonica della musica colta del ‘900 e dall’energia del rock, aggiungendo la varietà ritmica del flamenco e delle musiche di folclore europeo. Il concerto sarà preceduto da un apericena. (Ingresso al concerto 12 euro (ridotto 10) con apericena e concerto 25 euro con prenotazione obbligatoria al 338 8700238 - 0564.507288. Prenotazioni anche sul sito www.vignailidiscansano.it). Il Grey Cat Festival è promosso dalle amministrazioni comunali di Follonica, Scarlino, Grosseto, Roccastrada, Castelnuovo Val di Cecina, Castiglione della Pescaia, Massa Marittima, Monterotondo Marittimo, Montieri, Roccastrada, Suvereto, (coinvolgendo ben tre territori provinciali) e dal Parco delle Colline Metallifere. L’organizzazione e la gestione del festival è curata dalla Associazione Music Pool, la direzione artistica da Stefano "Cocco" Cantini e vanta una ricchissima serie di collaborazioni, tra cui il Fai – Delegazione di Grosseto. Info e prevendite: 055 240397 www.eventimusicpool.it – 0566 52012.