"Il GRande Show, Capodanno in Piazza: Una Serata Unica a Grosseto"

L’attesa è finita. Le porte del 2024 si stanno per aprire. Quest’anno piazza Dante sarà il palcoscenico di una serata molto itinerante a ritmo di musica. Tutto pronto per "il GRande Show, Capodanno in Piazza", lo spettacolo del 31 dicembre che saluterà il nuovo anno, in una serata tra musica, coreografie, effetti speciali e giochi di luce, organizzato dall’associazione Afma. La piazza si vestirà con un palcoscenico da sogno sopratutto per condividere un momento di divertimento collettivo per fare festa tutti insieme. Ecco gli appuntamenti in programma. Il palco si accenderà stasera a partire dalle 21 con la giovane band i "Revue", che proporrà al pubblico musica rock e indie pop. A seguire, alle 22, lo spettacolo esplosivo, energico e travolgente di "Icons", il gruppo di dieci musicisti e cinque ballerini che proietterà il pubblico in un viaggio dagli anni Novanta fino ai giorni odierni.

Il gruppo unirà la musica pop ad una coreografia straordinaria tra cambi di abito, effetti speciali e una produzione visiva di altissimo livello sulle note delle hit di Madonna, Bruno Mars, Micheal Jackson, Lady Gaga, Dua Lipa è molto altri. A condurre la serata sarà il presentatore Carlo Sestini,volto noto dell’intrattenimento pronto a tenere insieme i vari momenti dello spettacolo. Non mancherà il brindisi e gli auguri del sindaco Vivarelli Colonna e della Giunta comunale al rintocco della mezzanotte. Dopo il conto alla rovescia, chiuderà la serata fino alle 2 di notte , l’energia della console e la voce del dj Andrea Mattei di M2o, pronto a far ballare tutti festeggiando il nuovo anno.

L’obiettivo degli organizzatori è di riscoprire la voglia di tornare a festeggiare insieme l’ultimo dell’anno in piazza, andando incontro agli interessi del pubblico, proponendo uno spettacolo a 360 grandi, unico nel suo genere: sul palco infatti si alterneranno ballerini, musicisti, cantanti, dj, con una scenografia eccezionale: grande ledwall, giochi di luce ed effetti speciali a cura di Q2 Visual illumineranno la notte di San Silvestro. La voglia di far festa, e siamo sicuri che piazza Dante sprà regalare ai grossetani una serata unica. "Sarà un Capodanno scoppiettante – affermano all’unisono il primo cittadino Antonfrancesco Vivarelli Colonna e l’assessore alla cultura Luca Agresti –. Il ritorno in piazza Dante è stato fortemente voluto e ci rende particolarmente felici".