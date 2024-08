Il giorno dopo il nubifragio. Via dei Lavatoi in sicurezza

Quello di ieri è stato il giorno dopo il nubifragio. Tra i territori più colpiti della Maremma ci sono i comuni collinari, in particolare Pitigliano dove le forti acque hanno fatto crollare un muro della Selciata, la passeggiata panoramica intorno al paese. Via dei Lavatoi era diventata un fiume. Ieri si sono svolti i lavori di ripristino: si è trattato di un intervento immediato e di messa in sicurezza dell’area danneggiata. "Una gru ha permesso l’intervento di ripristino – dice il sindaco Gentili –. È stato caricato e trasportato via tutto il materiale che era ceduto e l’area è stata messa in sicurezza". Sempre sulla selciata un albero è caduto vicino alla porta di Sovana, accanto ad alcune auto parcheggiate. Ricordiamo che la foto pubblicata ieri sulla strada diventata un fiume era di Anna Cilento.

Disagi anche nel soranese, in particolare nella frazione di San Quirico di Sorano, dove il sistema fognario non ha trattenuto le forti piogge e un’attività economica è stata invasa dall’acqua. Domenica un fulmine ha colpito la chiesa di San Leonardo a Manciano facendo cadere le pietre di uno dei tre merli del tetto dell’edificio. Il crollo ha provocato danni ad un’auto parcheggiata in piazza della Chiesa: danni inoltre sono stati accertati nel tetto della navata centrale della chiesa e in una porzione di quella laterale. Fortunatamente non ci sono state persone ferite. In questo caso sono intervenuti i vigili del fuoco hanno messo in sicurezza l’area: resta però una condizione di residuo potenziale pericolo per l’incolumità pubblica e privata e per questo si sono rese necessarie le due ordinanze a firma del sindaco Mirco Morini. Il primo atto vieta il transito dei veicoli e delle persone in piazza della Chiesa (a partire dalla facciata fino al civico 7), il secondo invece riguarda l’interdizione all’accesso alla chiesa di San Leonardo. Sull’Amiata si sono verificati problemi alle reti di comunicazione telefoniche e questi hanno causato disagi anche ai servizi della Asl Toscana sud est dislocati nella zona dell’Amiata grossetano. Ieri mattina infatti il call center di Arcidosso risultava disconnesso. Ma in serata è stato risolto il problema di collegamento che per buona parte della giornata aveva interessato appunto il call center. Sono tornati in funzione anche i recapiti del Cup Tel per chi chiama da mobile 0564 972191. Contestualmente è tornata operativa anche la centrale telefonica amiatina che gestisce circa il 40% del traffico di chiamate al numero verde Asloscana su est 800613311.

Nicola Ciuffoletti