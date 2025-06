Bullismo, Caroti: "Aggressività in aumento"

PORTO ERCOLESuccesso per l’appuntamento del Club Rotariano di Orbetello e della Costa d’Argento presso la sede sociale di Porto Ercole, all’interno dei locali dell’Hotel Apoint. Ospite d’onore della serata è stato Davide Caroti (foto), un ragazzo di 17 anni, vincitore del premio nazionale "Etica e Legalità", organizzato annualmente dai vari distretti Rotary italiani, studente al "Rosmini" di Grosseto. Quest’anno, il tema centrale del premio è stato il bullismo nella vita quotidiana e in rete, e Davide ha presentato un approfondito intervento sul tema. "Il bullismo e il cyberbullismo sono stati il fulcro della nostra attività durante questa annata", hanno dichiarato il presidente del club Andrea Amerighi e la rappresentante del distretto Nunzia Costantini: "Abbiamo ritenuto perfetto invitare Davide a parlarne, perché le sue parole sono state un messaggio importante per tutti noi". Durante la serata, Davide è stato accompagnato dai genitori Ivana e Dario Caroti, dalla sorella Anita e dalle insegnanti delle scuole medie di Marsiliana e del Liceo delle Scienze Umane ’Rosmini’ di Grosseto: le professoresse Nicoletta Mattei, Serena Ciocca e Maria Teresa Mambrini. Studente di scienze umane al liceo di Grosseto, Davide ha condiviso con i presenti il suo pensiero e il suo tema di riflessione. "Il culto della forza e dell’aggressività è in preoccupante aumento tra i giovani. La società, la scuola e le famiglie devono fare rete per affrontare queste problematiche quotidiane", ha affermato con fermezza.

Michele Casalini